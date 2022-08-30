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Самолет Москва — Екатеринбург экстренно сел в Казани

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Пассажирский Airbus, следовавший рейсом Москва — Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Республикой Марий Эл и направился на экстренную посадку в Казань, проведя в воздухе около часа, сообщают ТАСС и телеканал РЕН ТВ.

Агентство со ссылкой на источники в авиационных службах уточнило, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Казани, причины происшествия выясняются.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу аэропорта Казани и авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежит самолет, выполнявший рейс U6263, согласно данным сервиса Flightradar.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В начале июля самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из подмосковного Жуковского в Худжанд (Таджикистан» экстренно сел в аэропорту Домодедово из-за попадания птицы.

Теги
экстренная посадка Казань Москва Екатеринбург Airbus новости
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