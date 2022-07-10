В Самаре экстренно посадили самолет из-за агрессивного пассажира

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Самолет Москва — Ереван совершил экстренную посадку в Самаре из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Сегодня ночью в отдел полиции поступило сообщение об агрессивном поведении одного из пассажиров авиалайнера, следовавшего из Москвы в Ереван. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной посадке в Самаре», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пассажир задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. «В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.17 (нарушение правил поведения в транспорте), ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ст. 20.21 КоАП (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения) РФ», — добавила Волк.

В ноябре прошлого года один из пассажиров, летевших рейсом S7 из Египта, совершил самоубийство. Пассажира нашли без сознания «с признаками суицида», и экипаж принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире. Тем же рейсом летели три медика, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета. Самолет вылетел из Каира в 23:10 по местному времени и приземлился в Самаре в 5:09 (4:09 по мск).