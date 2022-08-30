Киргизия упростила условия переезда и работы для ИТ-специалистов из СНГ

Вид Бишкека (Фото: Валентин Федоров / ТАСС)

В Киргизии приняли положение о присвоении статуса «Цифровой кочевник» ИТ-специалистам из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и России. Этот статус позволяет находиться в стране без регистрации по месту пребывания и работать без получения разрешения на трудовую деятельность, сообщает киргизское Министерство экономики и коммерции.

«Тенденция к росту числа digital nomads, так называемых цифровых кочевников, во всем мире набирает силу. Люди могут работать из любой страны, если для работы им нужен только компьютер и хороший скоростной интернет», — отметил глава ведомства Данияр Амангельдиев, добавив, что некоторые специалисты также работают на несколько компаний.

Он уточнил, что цель пилотного проекта — обеспечить таким людям комфортные условия для переезда. С точки зрения начальника управления бизнес-среды киргизского Минэкономики Мусы Катаганова, Киргизия за счет природных и геополитических факторов может стать привлекательной для «цифровых кочевников».

Согласно опубликованной ведомством инструкции, кроме освобождения от обязательной регистрации по месту пребывания программа позволяет пожелавшему переехать ИТ-специалисту:

автоматически получить персональный идентификационный номер налогоплательщика;

получить разрешение на работу с возможностью продления до одного года;

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность или деятельность в качестве юридического лица, а также зарегистрировать юридическое лицо;

открывать и пользоваться счетами в киргизских банках без обязательной регистрации по месту проживания;

получать в упрощенном порядке услуги в Минюсте и налоговой службе.

В перечень тех, кто может получить статус «цифрового кочевника», вошли в том числе специалисты в сфере анимации, графического дизайна, создания игр, киберспорта и медиа-искусства, включая создание дополнительной и виртуальной реальности.

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Близкие родственники получившего такой статус (супруг или супруга, несовершеннолетние дети, а также другие лица, находящиеся на его иждивении) имеют право получить разрешительные документы для въезда и пребывания в республике, отмечают в министерстве.

В России в конце июня упростили получение вида на жительство для иностранных ИТ-специалистов, которые работают в лицензированных российских компаниях, и для членов их семей. Им также не нужно получать разрешение на трудовую деятельность или оформлять временную регистрацию. Но если договор с компанией будет расторгнут и в течение 30 дней не будет подписан заново, вид на жительство аннулируют как для специалиста, так и для членов его семьи.