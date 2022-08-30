Кремль сообщил о теплых поздравления Путина с днем рождения Лукашенко
Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко и тепло поздравил его с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», — сказано в сообщении.
Также главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Украине.
Путин также направил белорусскому президенту поздравительную телеграмму. В ней он выразил Лукашенко «сердечные поздравления» и заявил, что тот вносит большой личный вклад в развитие дружественных и союзнических отношений двух стран.
«Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения, позволяющие откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с Вами по наращиванию двустороннего сотрудничества», — написал Путин, упомянув усиление интеграции в рамках Союзного государства.
Он выразил уверенность, что эта работа соответствует интересам народов двух стран и пожелал Лукашенко «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов».
30 августа Лукашенко исполнилось 68 лет.
Путин ежегодно поздравляет белорусского коллегу с днем рождения. В прошлом году он также звонил ему и направлял телеграмму. Тогда глава государства отметил богатый опыт руководства страной у Лукашенко и выразил надежду, что он «будет и впредь служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в стране».