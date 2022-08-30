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Кремль сообщил о теплых поздравления Путина с днем рождения Лукашенко

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко и тепло поздравил его с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», — сказано в сообщении.

Также главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Украине.

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Путин также направил белорусскому президенту поздравительную телеграмму. В ней он выразил Лукашенко «сердечные поздравления» и заявил, что тот вносит большой личный вклад в развитие дружественных и союзнических отношений двух стран.

«Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения, позволяющие откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с Вами по наращиванию двустороннего сотрудничества», — написал Путин, упомянув усиление интеграции в рамках Союзного государства.

Он выразил уверенность, что эта работа соответствует интересам народов двух стран и пожелал Лукашенко «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов».

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30 августа Лукашенко исполнилось 68 лет.

Путин ежегодно поздравляет белорусского коллегу с днем рождения. В прошлом году он также звонил ему и направлял телеграмму. Тогда глава государства отметил богатый опыт руководства страной у Лукашенко и выразил надежду, что он «будет и впредь служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в стране».

Теги
Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия поздравление день рождения
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