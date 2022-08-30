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В мэрии рассказали о ходе строительства Национального космического центра

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Монолитное сооружение 27 этажей башни Национального космического центра (НКЦ) в Москве завершено, сейчас работы ведутся на 28-м этаже. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, добавив, что в целом по НКЦ монолитные работы выполнены на 88%.

47-этажная башня является центральной в комплексе НКЦ. Как рассказал Бочкарев, строители, пройдя 27 этажей, занимаются сейчас на 28-м устройством вертикальных конструкций — колонн первой захватки, а также готовятся к обустройству междуэтажных перекрытий. Всего в строительстве задействовано свыше 1,4 тыс. человек.

Генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отдельно рассказал о ходе возведения других объектов центра. Он сообщил, что устройство монолитных конструкций в здании конгресс-центра завершено в полном объеме. На будущей подземной парковке на 75 машино-мест бетонные работы также завершены.

Проект НКЦ предусматривает возведение 11 основных объектов общей площадью более 250 тыс. кв. м на территории 6,9 га:

  • главная башня (47 этажей, 63 тыс. кв. м);
  • восемь малоэтажных корпусов (по 8–10 этажей, 171,5 тыс. кв. м);
  • конгрессно-деловой центр (18 тыс. кв. м);
  • подземный паркинг (3,6 тыс. кв. м).

Все сооружения будут соединены между собой пешеходной галереей.

Как будет выглядеть Национальный космический центр в Москве
Фотогалерея 

Проект НКЦ реализуется группой компаний «Мосинжпроект» в интересах правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос» и заявлен в будущем как один из крупнейших центров космической отрасли в мире. Ранее Андрей Бочкарев говорил, что возведение центра находится на личном контроле у мэра столицы Сергея Собянина, а перед Стройкомплексом стоит задача завершить строительные работы к концу 2025 года.

Для локации НКЦ выбран район Филевского Парка — недалеко от комплекса «Москва-Сити», Кутузовского проспекта и Мневниковской поймы. Центр объединит на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли РФ: штаб-квартиру «Роскосмоса», ее объединенный отраслевой информационный центр, офисы других организаций, институты и производства, конструкторские бюро и центр диверсификации производства. Здесь же планируется разместить профильные кафедры ведущих технических вузов России: МГТУ им. Баумана, МАИ и МГУ им. Ломоносова. Место для возведения НКЦ выбрано в привязке к Центру им. Хруничева, на 90 га территории которого появится этот кластер.

В общей сложности в НКЦ и на смежных территориях предполагается создание около 20 тыс. рабочих мест. Эта цифра включает в себя не только сотрудников офисов, но и инженерно-конструкторские профессии, преподавательский состав, резидентов технопарка. Гендиректор ГК «Роскосмос» Юрий Борисов, накануне побывав на стройплощадке НКЦ с инспекцией, заявил, что размещение московских организаций космической отрасли в едином центре обеспечит ее специалистам современные условия труда.

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