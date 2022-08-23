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Правительство сменит руководителя Росморречфлота

Глава Росморречфлота Андрей Лаврищев покинет пост после 1,5 лет работы
Глава Росморречфлота Андрей Лаврищев уйдет с поста руководителя этого ведомства из-за болезни. Обязанности Лаврищева уже исполняет его заместитель Захарий Джиоев — он же основной претендент на пост руководителя ведомства
Андрей Лаврищев
Андрей Лаврищев (Фото: Валерия Яковлева для РБК)

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Лаврищев покинет свой пост, рассказали РБК федеральный чиновник и топ-менеджер судоходной компании. По их словам, готовящаяся отставка связана исключительно с «тяжелой болезнью» чиновника. О его диагнозе источники не сообщили.

Последний месяц практически на всех мероприятиях с участием Росморречфлота агентство представляет один из четырех заместителей Лаврищева — Захарий Джиоев, добавляет собеседник РБК в транспортной компании. Именно он сейчас основной претендент на пост главы ведомства, отмечают собеседники РБК. По их информации, работающий на должности замглавы агентства с 2019-го Джиоев также был основным кандидатом на пост главы Росморречфлота еще до прихода Лаврищева, на тот момент возглавлявшего ФГУП «Росморпорт» (содержит гидротехнические сооружения в портах и водные каналы, управляет флотом — более 250 судов).

Захарий Джиоев
Захарий Джиоев (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Джиоев действительно исполняет обязанности руководителя агентства, подтвердил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Комментировать готовящиеся кадровые перестановки в ведомстве он отказался. РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минтранса (агентство подчиняется этому министерству).

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Росморречфлот создан в 2004 году для управления госимуществом, например причалами, предоставления навигационных и других услуг в области морского и внутреннего водного транспорта. Агентство также выполняет задачи, связанные с транспортной безопасностью. Лаврищев — шестой руководитель Росморречфлота. На этот пост его назначил премьер Михаил Мишустин 21 января 2021 года. Это произошло после того, как на работу в Минтранс перешел руководивший Росморречфлотом в 2019–2021 годах Александр Пошивай: он стал заместителем главы транспортного ведомства Виталия Савельева.

Что известно о Лаврищеве

Андрей Лаврищев родился 12 октября 1959 года. Окончил Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого) и МГУ. В конце 1990-х он работал в Федеральной службе по регулированию естественных монополий на транспорте, а затем в департаменте регулирования деятельности естественных монополий на транспорте Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и Федеральной энергетической комиссии. В 2004–2010 годах Лаврищев работал в Минтрансе, а в 2010–2021 годах — в Росморпорте.

Уход Лаврищева из Росморречфлота не скажется на функционировании водного транспорта, так как эта отрасль хорошо организована, а большинство игроков в ней частные, говорит управляющий партнер «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. По словам эксперта, Лаврищев, как и его предшественники на посту руководителя Росморречфлота, запомнится «грамотным и опытным чиновником, так как вопросы регулирования морских и речных перевозок решались продуктивнее, чем в других транспортных отраслях».

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Росморречфлот отставки и назначения отставки чиновники Минтранс Водный транспорт
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