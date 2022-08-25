Ракова сообщила о росте популярности в медсообществе кадрового центра ДЗМ

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Общее количество проведенных оценочных процедур в кадровом центре департамента здравоохранения столицы уже превысило 40 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, спрос со стороны медицинских организаций, а также врачей и ординаторов на проведение профессиональных оценочных процедур постоянно растет: все больше медицинских специалистов проходит оценку на площадке кадрового центра.

«Этому способствует эффективная организация его работы, уникальное техническое оснащение, график работы в течение всего года и без выходных и система профессиональной оценки, которую разработали лучшие эксперты в области здравоохранения», — уточнила заммэра.

По словам Раковой, если за первый год работы (с открытия в мае прошлого года) в кадровом центре провели порядка 26 тыс. оценок, то сейчас, спустя всего три месяца, уже более 40 тыс. «В среднем это на 80% больше, чем количество врачей, ежемесячно участвовавших в оценочных процедурах в первый год работы центра», — отметила вице-мэр.

Рост популярности обращений в кадровый центр связан с рядом факторов. Прежде всего — с растущим спросом со стороны как работодателей, так и самих медицинских работников. В частности, оценка профессиональных компетенций врача служит обязательным условием при трудоустройстве в медицинские организации столицы.

Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы — это многофункциональная площадка для профессионального и дополнительного образования, методического сопровождения, оценочных мероприятий и аккредитации медицинских работников. Он осуществляет подбор сотрудников по всем специальностям для городских поликлиник и больниц. Кадровый центр ДЗМ аккредитован на проведение оценки по широкому набору врачебных специальностей — 89 из 97 возможных. Помимо проверки знаний выпускников ординатуры и практикующих специалистов на базе кадрового центра проводятся добровольные оценочные процедуры по присвоению статуса «московский врач».

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Оценка компетенции врача может проводиться по инициативе руководства медорганизации. Кроме того, подобные процедуры необходимы при подтверждении или повышении квалификации, а также при прохождении первичной специализированной аккредитации для специалистов, завершивших обучение в ординатуре и прошедших профессиональную переподготовку.