Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 59,96 (+0,08) Инвестиции, 29 авг, 15:59
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 60,36 (+0,27) Инвестиции, 29 авг, 15:59
Небензя заявил, что Россия не «скинется» на восстановление Афганистана Политика, 04:24
В Херсонской ВГА заявили, что региону «ничего не угрожает» Политика, 04:12
МИД Словакии выразит послу России протест за участие в митинге оппозиции Политика, 03:36
Politico сообщило о планах Байдена продать Тайваню оружие на $1 млрд Политика, 03:09
В ООН сообщили об экспорте 1,2 млн т зерна из Украины с начала сделки Политика, 02:56
МИД Венгрии предрек «падение пелены с глаз» в Европе из-за энергокризиса Политика, 02:29
Минпромторг заявил, что в России производится достаточно жести Бизнес, 01:46
В ходе столкновений в Ираке погибли 15 человек, более 300 пострадали Политика, 01:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
На «Госуслугах» восстановили функцию по оформлению загранпаспорта Технологии и медиа, 01:11
Третья ракетка России на старте US Open разгромил уроженца Киева Спорт, 00:39
«Фонтанка» сообщила о случаях изъятия евро у россиян на финской границе Политика, 00:39
Карпин заявил, что с критиковавшим Захаряна депутатом «давно все понятно» Спорт, 00:00
Мексиканец вместо Ковальчука. Почему в КХЛ упадет уровень хоккея Спорт, 00:00
Счетная палата указала на риски при создании системы «ГосТех» Технологии и медиа, 00:00
Политика ,  
0 

МИД Словакии выразит послу России протест за участие в митинге оппозиции

Словакия выразит протест послу России в Братиславе Игорю Братчикову за то, что он участвовал в митинге партии «Курс — социальная демократия» (КСД). Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

«Завтра российскому послу будет выражен протест за публичную поддержку партии, которая открыто сотрудничает с экстремистами, которые открыто заявили Словакии, что никогда не дистанцировались от холокоста и поднимали черные флаги на празднованиях по случаю [годовщин] СНВ (Словацкого национального восстания. — РБК)», — написал Корчок.

Кроме того, в своем посте он осудил решение партии пригласить российского посла на митинг «под прикрытием празднования 78-й годовщины Словацкого национального восстания». По его мнению, этот шаг означает поддержку партией КСД действий России на Украине.

Экс-главу Минюста Словакии задержали за поддержку спецоперации на Украине
Политика
Штефан Гарабин

14 марта Словакия решила выслать трех сотрудников российского посольства, которых Братислава обвинила в нарушении Венской конвенции дипломатических отношений. По мнению, официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, решение выслать российских дипломатов было принято «под надуманным предлогом». В ответ Москва выслала троих сотрудников посольства Словакии. В конце марта власти страны потребовали от российского посольства сократить штат на 35 человек.

Теги
Словакия МИД посол России нота протеста митинг
Материалы по теме
Словакия выслала трех российских дипломатов
Политика
Россия объявила о высылке трех словацких дипломатов
Политика
Словакия потребовала сократить персонал посольства России на 35 человек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter