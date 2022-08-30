МИД Словакии выразит послу России протест за участие в митинге оппозиции

Словакия выразит протест послу России в Братиславе Игорю Братчикову за то, что он участвовал в митинге партии «Курс — социальная демократия» (КСД). Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

«Завтра российскому послу будет выражен протест за публичную поддержку партии, которая открыто сотрудничает с экстремистами, которые открыто заявили Словакии, что никогда не дистанцировались от холокоста и поднимали черные флаги на празднованиях по случаю [годовщин] СНВ (Словацкого национального восстания. — РБК)», — написал Корчок.

Кроме того, в своем посте он осудил решение партии пригласить российского посла на митинг «под прикрытием празднования 78-й годовщины Словацкого национального восстания». По его мнению, этот шаг означает поддержку партией КСД действий России на Украине.

14 марта Словакия решила выслать трех сотрудников российского посольства, которых Братислава обвинила в нарушении Венской конвенции дипломатических отношений. По мнению, официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, решение выслать российских дипломатов было принято «под надуманным предлогом». В ответ Москва выслала троих сотрудников посольства Словакии. В конце марта власти страны потребовали от российского посольства сократить штат на 35 человек.