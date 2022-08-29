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Власти сообщили о сохранении проверки температуры на входе в школы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На входе в школы продолжат измерять температуру, чтобы своевременно выявлять заболевших коронавирусом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на сайте.

«Сохраняется требование по проведению «утренних фильтров» с обязательной термометрией, что позволяет своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала, своевременно их изолировать и предотвратить распространение инфекции», — сказано в сообщении.

В новом учебном году сотрудники столовых и обслуживающий персонал по-прежнему должны будут носить маски, перчатки и соблюдать другие меры профилактики. Проводить массовые мероприятия с привлечением лиц из других организаций в закрытых помещениях все еще запрещено. Однако мероприятия на открытом воздухе проводить можно.

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Роспотребнадзор напомнил об отмене ряда коронавирусных ограничений в отношении образовательных учреждений. Теперь ученики не обязаны находиться в одном и том же кабинете на всех уроках, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м во время экзаменов, а также предоставлять справку о здоровье, если они находились в контакте с больным коронавирусом. При этом в школах продолжат требовать справки о перенесенном заболевании.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022–2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — указало ведомство.

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Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
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Теги
коронавирус COVID-19 температура Школа ограничения
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