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Испытания эскалаторов на станции «Сокольники» БКЛ завершат до конца лета

Фото: Stroi.mos.ru
Фото: Stroi.mos.ru

На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) успешно прошли испытания самой длинной эскалаторной ленты протяженностью 15 м, расположенной в первом вестибюле. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Полностью испытательные работы с эскалаторами планируется завершить к концу августа.

Станция «Сокольники» строится в составе северо-восточного участка БКЛ на пересечении с «красной» веткой метро. Проект предусматривает два подземных вестибюля, напомнил Бочкарев. Первый из них, с 15-метровым налаженным эскалатором, предназначен для выхода к Русаковской улице и пересадки на одноименную станцию Сокольнической линии. Через вестибюль №2 можно будет попасть на Песочную улицу и к парку «Сокольники».

На станции БКЛ «Сокольники» в Москве завершили монтаж эскалаторов
Общество
Фото:stroi.mos.ru

Заместитель мэра рассказал, что всего на этой станции Большого кольца смонтировано 16 эскалаторов, десять в первом вестибюле и шесть во втором. Их подъем варьируется от 7,4 м до 15 м. Осталось произвести обкатку двух из пяти механизмов в вестибюле №1, уточнил он и добавил: «Полное завершение испытательных работ на подъемных механизмах станции планируется к концу текущего месяца».

На станции «Сокольники» БКЛ, помимо экскалаторов, установлено пять лифтов для маломобильных граждан. Два из них ведут из кассового зала сразу на платформу. Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков сообщил, что завершаются укладка гранитной плитки и монтаж декоративных панно в галерее станции, а архитектурная отделка на платформах выполнена на 90% — ее общая площадь превысила 28 тыс. кв. м. Ранее генеральный директор «Мосинжпроекта» (генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов рассказал, что стены и балкон новых «Сокольников» украсили стилизацией под фотографии и плакаты 1940–50-х годов, а оформление станции посвящено труду метростроителей. К финалу подходят и отделочные работы в технических помещениях, а пусконаладочные работы инженерных систем находятся в активной стадии.

Для соединения новой станции с «историческими» «Сокольниками» на «красной» ветке создают две пересадки. По одной можно перейти из вестибюля на станцию БКЛ, другая соединяет ее с торцом платформы Сокольнической линии.

Строительная готовность северо-восточного участка БКЛ, в который входит станция «Сокольники», составляет 95%. В его состав также войдут уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская», которые пока временно работают в составе Некрасовской ветки метро, возводимые станции «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Всего же проект Большого метрокольца предусматривает свыше 70 км линий и 31 станцию.

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