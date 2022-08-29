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Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт (Фото: Charles Sykes / Invision / AP)

Американская певица Тейлор Свифт получила награду MTV Video Music Awards за видео на 10-минутную версию песни All Too Well, следует из видео на сайте телеканала.

«Для меня большая честь быть признанной наряду с такими блестящими артистами и режиссерами в этой категории. <...> Ребята, я горжусь тем, что мы сделали. Мы хотели сделать эту короткометражку для вас, мои фанаты», — сказала она.

Свифт отметила «щедрость» зрителей MTV, которые проголосовали за ее видео и анонсировала выход нового альбома «Midnight» выйдет 21 октября.

Песня All Too Well вышла в 2012 году, когда Свифт сотрудничала с Big Machine Label Group. После ухода из лейбл певица потеряла права на все свои альбомы и решила перезаписать песни, в том числе и 10-минутную версию All Too Well.

В ноябре 2021 года Тейлор Свифт выпустила романтический короткометражный фильм на эту песню, где лично выступила режиссером, а на главные роли позвала сниматься звезд сериалов «Очень странные дела» и «Волчонок» Сэди Синк и Дилана О'Брайена.

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