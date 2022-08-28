Лавров обвинил Запад в проведении различий между «демократиями» и другими

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Запад в последние годы пытается провести различие между «демократиями» и всеми остальными, при этом титул «демократии» присваивать будут США. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Движение неприсоединения — это такой негомогенный организм. Как мы выяснили, там представлены и то, что называют демократиями, и электоральными автократиями, монархиями и многими другими формами государственного устройства, каждая из которых в соответствии с Уставом ООН обладает суверенным равенством. В последние годы Запад пытается провести различие между «демократиями» и всеми остальными. Титул «демократии» присваивать будут США», — сказал он.

В качестве примера Лавров привел «Саммит за демократию», который прошел в начале декабря прошлого года в формате видеоконференции. Приглашение принять участие в саммите получили 110 государств и территорий, включая большинство стран Евросоюза, Украину, Армению, Израиль, Ирак и другие. При этом США не стали приглашать Россию, Китай, союзника по НАТО Турцию и члена ЕС Венгрию.

По словам Лаврова, саммит был нацелен на то, чтобы «разделить людей, страны на демократические и недемократические», а также собрать себе «массовку». «Это объясняется тем, что американцы хотят максимально обеспечить себе массовку, показать массовость своего движения, во главе которого стоит Вашингтон», — сказал министр.