Кириенко анонсировал реформу закона об интеллектуальной собственности

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Зеленский уволил замначальника Нацгвардии Политика, 22:14
МЧС назвало причину пожара на рынке в Волжском Общество, 22:05
«Рубин» на последней минуте упустил победу над лидером Первой лиги Спорт, 21:55
ЦСКА и «Ростов» впервые в сезоне закончили матч без забитых мячей Спорт, 21:40
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 21:33
В Ленинградской области убили отца бывшего футболиста «Зенита» Спорт, 21:28
Латвийский хоккеист оценил апелляцию Риги на его переход в клуб КХЛ Спорт, 21:24
Нехаммер призвал ЕС не позволять Путину определять цены на электроэнергию Политика, 21:21
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава СБР заявил об отказе российских биатлонистов тренироваться в Китае Спорт, 21:19
Власти Энергодара сообщили о сбитом над Запорожской АЭС дроне-камикадзе Политика, 21:12
Кириенко анонсировал реформу закона об интеллектуальной собственности Политика, 21:07
Глава «Нафтогаза» предупредил о «самой холодной зиме» десятилетия Политика, 20:59
Глава NASA заявил о планах «жить и учиться» на Луне Технологии и медиа, 20:51
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 20:40
Война санкций ,  
0 

Кириенко анонсировал реформу закона об интеллектуальной собственности

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

России придется менять законодательство о правах на интеллектуальную собственность на фоне ухода с рынка большого числа западных держателей. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает «РИА Новости».

«Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придется менять. У нас нет вариантов» — сказал он.

При этом Кириенко задался вопросом, как поменять законодательство, не нарушая «баланс внутри творческого процесса».

Суды в России начали учитывать санкции в делах об интеллектуальных правах
Общество
Вид на здание Арбитражного суда Кировской области

В середине марта арбитражный суд Кировской области отказал британской компании Entertainment One UK Limited в удовлетворении иска по защите интеллектуальных прав на основании того, что фирма зарегистрирована в стране, присоединившейся к санкциям против России. Истец обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю И.В. Кожевникову о компенсации за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства. Речь идет о рисунках с изображением Свинки Пеппы и Папы Свина (британской компании принадлежат права на образы из мультфильма «Свинка Пеппа»).

Судья сослался на указ президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств, а также на первый пункт ст. 10 Гражданского кодекса — согласно ему не допускается «злоупотребление правом». Как считают в суде, таким злоупотреблением является попытка взыскать деньги с российского резидента в условиях, когда Великобритания наложила санкции на Россию.

По словам опрошенных РБК юристов, решение Кировского суда может стать прецедентом, который фактически открывает россиянам возможность использовать иностранную интеллектуальную собственность бесплатно и без всяких правовых последствий. Это может навредить инвестиционному климату в стране, считает адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Однако пока непонятно, является ли данное арбитражное решение единичным судейским усмотрением или «новым трендом, заданным сверху», говорит Шалаев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию»
Статьи
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: J.D. Pooley / Getty Images Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Parsons / Getty Images «А вдруг я все пропущу»: чем опасен FOMO-синдром и как ему противостоять
Инструкции
Теги
Сергей Кириенко интеллектуальная собственность санкции авторские права
Материалы по теме
Боррель предупредил о серьезных последствиях санкций для Евросоюза
Политика
Суды в России начали учитывать санкции в делах об интеллектуальных правах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter