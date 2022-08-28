Кириенко анонсировал реформу закона об интеллектуальной собственности

Сергей Кириенко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

России придется менять законодательство о правах на интеллектуальную собственность на фоне ухода с рынка большого числа западных держателей. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает «РИА Новости».

«Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придется менять. У нас нет вариантов» — сказал он.

При этом Кириенко задался вопросом, как поменять законодательство, не нарушая «баланс внутри творческого процесса».

В середине марта арбитражный суд Кировской области отказал британской компании Entertainment One UK Limited в удовлетворении иска по защите интеллектуальных прав на основании того, что фирма зарегистрирована в стране, присоединившейся к санкциям против России. Истец обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю И.В. Кожевникову о компенсации за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства. Речь идет о рисунках с изображением Свинки Пеппы и Папы Свина (британской компании принадлежат права на образы из мультфильма «Свинка Пеппа»).

Судья сослался на указ президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств, а также на первый пункт ст. 10 Гражданского кодекса — согласно ему не допускается «злоупотребление правом». Как считают в суде, таким злоупотреблением является попытка взыскать деньги с российского резидента в условиях, когда Великобритания наложила санкции на Россию.

По словам опрошенных РБК юристов, решение Кировского суда может стать прецедентом, который фактически открывает россиянам возможность использовать иностранную интеллектуальную собственность бесплатно и без всяких правовых последствий. Это может навредить инвестиционному климату в стране, считает адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Однако пока непонятно, является ли данное арбитражное решение единичным судейским усмотрением или «новым трендом, заданным сверху», говорит Шалаев.