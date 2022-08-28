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Один человек погиб в аварии с туристическим автобусом в Турции

Фото: aliihsanuguriha / Twitter
Фото: aliihsanuguriha / Twitter

Туристический автобус упал в кювет в городе Бурса на западе Турции, передает агентство Anadolu. Автобус ехал из Кютахьи в Бурсу по дороге Бурса — Анкара, сообщает CNN Turk. Причины аварии пока не известны.

Погиб один человек, еще 45 получили травмы. Врачи доставили пострадавших в больницы в Инегеле и Бурсе.

РБК обратился за информацией о наличии россиян среди пассажиров автобуса в посольство России в Анкаре.

В Турции 15 человек погибли в ДТП с автобусом и скорой
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Фото:Bmknylgl / Twitter

20 августа авария с пассажирским автобусом произошла в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции. Автобус врезался в машину скорой помощи, машину пожарной охраны и автомобиль с журналистами, затем перевернулся и пролетел еще 200 м.

Тогда погибли 16 человек, в том числе пожарные, медики, репортеры агентства Ihlas и пассажиры.

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