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Танковый снаряд пробил крышу дачного дома в Нижнем Тагиле

Фото: uvznews / Telegram
Фото: uvznews / Telegram

Имитатор танкового снаряда попал в крышу частного дома на территории коллективного сада № 3 в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба Уралвагонзавода, передает Ura.ru.

«При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет. Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося», — рассказали в компании и добавили, что завод уже ремонтирует крышу дома.

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Инцидент произошел вечером 27 августа, писало издание «Между строк» со ссылкой на очевидцев. Снаряд без взрывчатого вещества пробил крышу и попал в холодильник, когда жильцы дома сидели за обеденным столом. Он частично разрушился и застрял в полу одного из этажей здания. Спасатели эвакуировали людей и оцепили дом.

«Услышали сначала выстрел, судя по всему танковый, потом был свист с каким-то грохотом, а потом услышали звук, похожий на металлический скрежет, стало понятно, что снаряд приземлился», — рассказал очевидец Александр.

Местные жители предположили, что снаряд прилетел с испытательного танкового полигона «Салита», который принадлежит Уралвагонзаводу. Они вспомнили подобный инцидент 2008 года, когда снаряд упал на соседней улице.

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