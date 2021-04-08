В дагестанской военной части загорелся танк

Осенью 2020-го в поселке Новосмолинский Нижегородской области загорелся танк Т-34, установленный в качестве памятника. МЧС пояснило, что вспыхнул мусор, который скопился в его отверстиях. «Происходило небольшое тление мусора, который время от времени местные жители и детвора запихивали в щели», — указали спасатели.