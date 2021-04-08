В дагестанской военной части загорелся танк
В Дагестане на стоянке воинской части загорелся танк. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает «РИА Новости».
«На открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано», — уточняется в сообщении.
Пресс-служба указала, что никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Telegram-канал Baza пишет, что инцидент произошел в воинской части № 63354, предварительно, сдетонировали загруженные в танк боеприпасы. По данным канала, взрыв могло вызвать короткое замыкание.