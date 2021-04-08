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В дагестанской военной части загорелся танк

В Дагестане на стоянке воинской части загорелся танк. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает «РИА Новости».

«На открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано», — уточняется в сообщении.

В Нижегородской области загорелся танк-памятник Т-34
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Пресс-служба указала, что никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Telegram-канал Baza пишет, что инцидент произошел в воинской части № 63354, предварительно, сдетонировали загруженные в танк боеприпасы. По данным канала, взрыв могло вызвать короткое замыкание.

Осенью 2020-го в поселке Новосмолинский Нижегородской области загорелся танк Т-34, установленный в качестве памятника. МЧС пояснило, что вспыхнул мусор, который скопился в его отверстиях. «Происходило небольшое тление мусора, который время от времени местные жители и детвора запихивали в щели», — указали спасатели.

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