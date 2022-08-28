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Польша и Чехия будут патрулировать небо Словакии после отказа от МиГ-29

ВВ Польши и Чехии будут патрулировать воздушное пространство Словакии с 1 сентября в течение полутора лет, соответствующее соглашение заключили главы Минобороны Польши, Чехии и Словакии Мариуш Блащак, Яна Чернохова и Ярослав Надь, сообщает Польское радио.

Польские и чешские истребители будут вылетать с баз в своих странах и при необходимости использовать словацкие аэропорты. Миссия будет отслеживать возможные нарушения воздушного пространства Словакии. С польской стороны воздушное пространство страны будут охранять два истребителя F-16, а с чешской — два самолета JAS-39 Gripen.

До сих пор воздушное пространство Словакии патрулировали советские истребители МиГ-29, которые местные власти считают устаревшими. Срок службы этих самолетов уже подходит к концу и Братислава хочет заменить их американскими F-16, однако они прибудут в страну только через два года, пишетпортал Noviny. По его данным, словацкое Минобороны решило прекратить использовать их с 1 сентября.

Ранее в Минобороны страны допускали, что могут передать 11 своих МиГ-29 Киеву, если получат взамен американские F-16. Самолеты по-прежнему остаются в Словакии.

Словакия подписала соглашение о покупке 14 самолетов у США на сумму около $1,6 млрд на замену МиГ-29 еще в 2018 году. Они должны были прибыть в страну уже в 2023 году, но в марте американская сторона уведомила Братиславу о задержке поставок на 12–14 месяцев.

На той же встрече на авиабазе Кухине в западной части Словакии министр обороны страны договорился с чешской коллегой о совместной закупке гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90 производства шведской BAE Systems, передает CT24. Сделка по покупке 152 бронемашин обойдется Словакии в €1,69 млрд. Чехия купит 210 бронемашин более чем на 54 млрд крон ($2,1 млрд)

Теги
Польша Чехия Словакия воздушное патрулирование
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