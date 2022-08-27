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В ходе столкновений в Ливии погибли 12 человек, пострадали более 80

Фото: Hazem Ahmed / Reuters
Фото: Hazem Ahmed / Reuters

В ходе столкновений вооруженных группировок в Триполи 87 человек получили ранения, передает Reuters со ссылкой на Минздрав Ливии.

Кроме того, по данным ведомства, 12 человек погибли. Однако неизвестно, были ли это мирные жители или боевики. Ранее Reuters и Al Jazeera сообщали о двух погибших — мужчине и женщине.

Также Минздрав указал, что в ходе боевых действий были повреждены несколько больниц и медицинских центров.

Столкновения начались в Триполи в ночь на субботу, 27 августа, в городе были слышны взрывы и стрельба. Позже бои продолжились в Джанзуре, в городе на северо-западе Ливии, к западу от Триполи.

Бои идут между двумя противоборствующими вооруженными группировками. Одна поддерживает действующего главу правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдул-Хамида Дбейбу, который не собирается отказываться от власти, пока в стране не пройдут выборы. Вторая группировка на стороне назначенного парламентом премьер-министра Фатхи Башагу.

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Политический кризис в Ливии длится с 2011 года после убийства Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления, и начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительство против ливийской национальной армии. В стране сложились два политических центра: один в столице страны Триполи, другой — в Тобруке на востоке.

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В 2020 году стороны смогли договориться о прекращении огня и в феврале 2021 года было создано временное правительство национального единства (ПНЕ), главой которого был избран Абдул-Хамид Дбейба.

Однако накануне президентских и парламентских выборов, в стране вновь установилось двоевластие: в Тобруке парламент привел к присяге правительство Фатхи Башаги. Его законодатели избрали премьером, решив, что мандат ПНЕ истек в конце декабря. В то же время Дбейба отказался уходить с поста и заявляет, что передаст пост только своему законному преемнику.

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