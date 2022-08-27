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В ходе столкновений вооруженных групп в Ливии погибли два человека

Фото: Hazem Ahmed / Reuters
Фото: Hazem Ahmed / Reuters

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В Триполи, столице Ливии, прошли столкновения между двумя крупными вооруженными группировками, в городе была слышна стрельба, погибли как минимум два человека, десятки человек ранены, передает корреспондент Al Jazeera.

О двух погибших также сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах здравоохранения, мужчина и женщина погибли в ходе боевых действий.

Tasnim News Agency уточняет, что столкновения прошли между военной группировкой Хайтама аль-Таджури и группировкой Абделя-Гани аль-Кикли. Аль-Таджури поддерживает Фатхи Башагу, которого парламент Ливии назначил премьер-министром. В свою очередь Аль-Кикли поддерживает действующего главу правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдул-Хамида Дбейбу, который отказывался передавать власть до президентских выборов.

Как передает Tasnim, военным аль-Таджури удалось разгромить ополченцев аль-Кикли, взять под контроль штаб внутренней безопасности, захватить десятки автомобилей и задержать трех человек.

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Фото:Hamza Turkia / Xinhua / Global Look Press

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году, когда Муаммар Каддафи был свергнут и убит. В стране не был сформирован единый орган управления, и начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительство против ливийской национальной армии во главе с генералом Халифой Хафтаром. В стране сложились два политических центра: один в столице страны Триполи, другой — в Тобруке на востоке.

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В 2020 году стороны при поддержке международного сообщества договорились о прекращении огня на всей территории страны. В феврале 2021 года было достигнуто соглашение о создании временного правительства национального единства, главой которого был избран Абдул-Хамид Дбейба, а также президентского совета.

Они должны были объединить разрозненные органы власти и провести президентские и парламентские выборы. Однако голосование было отложено, а 3 марта в стране вновь установилось двоевластие: в Тобруке парламент привел к присяге правительство Фатхи Башаги. Его законодатели избрали премьером, решив, что мандат ПНЕ истек в конце декабря. В то же время Дбейба отказался уходить с поста и заявляет, что передаст пост только своему законному преемнику.

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