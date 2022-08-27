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Посольство России в Италии ответило на статью о шпионке картинкой Ложкина

Посольство России в Италии ответило на статью La Repubblica о шпионе картиной Васи Ложкина
Вид на здание посольства Российской Федерации в Риме
Вид на здание посольства Российской Федерации в Риме (Фото: Александр Логунов / РИА Новости)

Посольство России в Италии в ответ на статью газеты La Reppublica о работавшей на Москву «шпионке» опубликовало в своем Telegram-канале картину художника Василия Ложкина с подписью «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету «Репубблика». Текст также переведен на итальянский язык.

Речь идет о статье La Reppublica, вышедшей 26 августа. В ней говорится, что газета провела расследование вместе с коллегами из немецкого издания Der Spiegel и выяснила, что в Неаполе действовала шпионка Мария-Адела Кухфельдт Ривера, которая работала на Россию, пишет Il Messagero.

Как выяснили журналисты, она родилась в Перу, однако воспитывалась в России после того, как попала сюда во время Олимпийских игр 1980 года и была брошена матерью. При въезде в Италию женщина использовала российский паспорт с номером, который «принадлежит к той же специальной серии, которая используется 007 ГРУ, военной разведкой по приказу Кремля». Российское имя женщины — Ольга Колобова, указывает итальянское издание.

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По данным La Reppublica, «шпионка» смогла вступить в контакт с персоналом Командования объединенных сил НАТО в Неаполе и VI флота США, который дислоцируется в Средиземном море. Однако какую информацию получала «Ольга-Адела», журналисты не выяснили. Газета также указывает, что «шпионка» прожила в Италии по меньшей мере десять лет и, вероятно, работала не одна.

Теги
Италия посольство России Ложкин шпионы
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