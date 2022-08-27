СК завел дело после избиения школьницами мужчины в Тюменской области
Три школьницы избили мужчину на вокзале в селе Вагай Омутинского района Тюменской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления СК по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних девочек–подростков 2005, 2006 и 2007 г.р. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц)», — говорится в сообщении.
Статья предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Согласно УК, наказание по этой статьей несут лица с 14 лет.
Инцидент произошел 20 августа. У школьниц завязался конфликт с односельчанином 1986 года рождения. Подростки «нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу», пострадавший попал в больницу, ему сделали операцию.
Одна из сотрудниц вокзала рассказала местному порталу 72.ru обстоятельства произошедшего. По ее словам, пострадавший мужчина проехал свою станцию и потому остался ночевать на вокзале. Школьницы находились там же. Избиение произошло в туалете.
«Все было в крови. И эти три девочки сидели там, на вокзале. Мы с коллегой начали их спрашивать, может, кто-то что-то видел. Мы же не думали, что это девочки могли сделать. Они сказали: «Это не мы». Но, кроме них, никого там не было. Потом, когда они были на перроне, громко обсуждали, как они избивали, что они делали», — сообщила женщина.
По словам свидетельницы, девочки могли использовать при избиении консервную банку и палки. Кроме того, они раздели мужчину и пытались сжечь его вещи.