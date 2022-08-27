Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 06:25
Кадыров опубликовал видео с допросом пленных Политика, 06:06
Склад на площади 2 тыс. кв. м загорелся в Комсомольске-на-Амуре Общество, 06:01
Посол допустил подключение Анголы к платежной системе «Мир» Экономика, 05:47
Business Insider сообщил о росте спроса на электроодеяла в Европе Экономика, 05:37
Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия Политика, 04:47
Bloomberg назвал сроки договоренности по ядерной сделке с Ираном Политика, 04:41
США закупят ЗРК NASAMS для Украины на сумму $182 млн Политика, 04:22
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Прах актрисы «Зведного пути» Нишель Николс отправят на солнечную орбиту Технологии и медиа, 03:34
Участники конференции по ядерному оружию не согласовали итоговый документ Политика, 03:29
Зеленский сообщил об экспорте 1 млн т зерна в рамках продуктовой сделки Политика, 03:04
«Энергоатом» сообщил о подключении к сети второго энергоблока ЗАЭС Политика, 02:49
США назначат посла по особым поручениям в Арктике Политика, 02:27
Главу Института подготовки юридических кадров СБУ заподозрили в госизмене Политика, 02:18
Общество ,  
0 

Склад на площади 2 тыс. кв. м загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Склад загорелся в Комсомольске-на-Амуре, сообщило региональное управление МЧС на сайте.

Пожарные получили сигнал о пожаре по адресу: улица Урожайная, 3 около 11 утра (5:00 мск). По приезде они увидели, что горит двухэтажное строение ангарного типа. Из него шел густой черный дым, было видно открытое пламя.

По предварительным данным, площадь пожара достигла двух тыс. кв. м. К тушению привлекли 25 человек и семь единиц техники. Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 22 человека.

Администрация складских помещений сообщила, что внутри хранились электрические кабели и лакокрасочные материалы. Судя по данным сервиса 2ГИС, в здании располагались компании по заправке газовых баллонов и продаже угля, склад Sobinvest и хостел.

По факту возгорания сотрудники пожарного надзора МЧС проведут проверку по установлению обстоятельств и причин инцидента.

Площадь пожара на складе в Отрадном выросла в десять раз
Общество
Фото:АГН «Москва»

24 августа пожар произошел в трехэтажном складском здании на севере Москвы, где находятся 30 компаний. Площадь пожара выросла 150 до 1,5 тыс. кв. м. К тушению привлекли более 150 человек и 42 единицы техники. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как автоматизировать процесс обучения сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании
Кейсы
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи

Теги
Пожар склад Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край
Материалы по теме
На севере Москвы загорелся склад рядом с депо метро на площади 800 кв. м
Общество
Площадь пожара на складе в Отрадном выросла в десять раз
Общество
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter