Склад на площади 2 тыс. кв. м загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Склад загорелся в Комсомольске-на-Амуре, сообщило региональное управление МЧС на сайте.

Пожарные получили сигнал о пожаре по адресу: улица Урожайная, 3 около 11 утра (5:00 мск). По приезде они увидели, что горит двухэтажное строение ангарного типа. Из него шел густой черный дым, было видно открытое пламя.

По предварительным данным, площадь пожара достигла двух тыс. кв. м. К тушению привлекли 25 человек и семь единиц техники. Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 22 человека.

Администрация складских помещений сообщила, что внутри хранились электрические кабели и лакокрасочные материалы. Судя по данным сервиса 2ГИС, в здании располагались компании по заправке газовых баллонов и продаже угля, склад Sobinvest и хостел.

По факту возгорания сотрудники пожарного надзора МЧС проведут проверку по установлению обстоятельств и причин инцидента.

24 августа пожар произошел в трехэтажном складском здании на севере Москвы, где находятся 30 компаний. Площадь пожара выросла 150 до 1,5 тыс. кв. м. К тушению привлекли более 150 человек и 42 единицы техники. Один человек погиб, еще двое пострадали.