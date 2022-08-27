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Прах актрисы «Зведного пути» Нишель Николс отправят на солнечную орбиту

Прах актрисы Нишель Николс, известной по роли лейтенанта Нийоты Ухуры звездолета «Энтерпрайз» в сериале «Звездный путь» (1966-1969), отправят на солнечную орбиту, передает Reuters.

Американская компания Celestis отправит капсулу с ее останками и образцами ДНК на ракете Vulcan Centaur. Вместе с ее флаконом в верхнюю ступень ракеты поместят еще более 200 сосудов, где в том числе будет храниться прах жены создателя «Звездного пути» Маджел Барретт-Родденберри, которая сыграла в сериале медсестру Кристин Чапел, и известного научно-фантастического художника по визуальным эффектам Дугласа Трамбулла.

После запуска ступень ракеты с капсулами отделится и отправится в глубокий космос, за пределы гравитационного притяжения Земли и Луны, и в результате выйдет на солнечную орбиту. Дата запуска пока не назначена.

Умерла сыгравшая лейтенанта Ухуру в «Звездном пути» Нишель Николс
Общество

Нишель Николс родилась в 1932 году в Иллинойсе. Она начинала как танцовщица и актриса в мюзиклах, сотрудничала с журналом Playboy. Но популярность ей принесла именно роль Нийоты Ухуры в «Звездном пути».

Помимо сериала, актриса сыграла в шести фильмах, снятых с 1979 по 1991 год. Однако общее число фильмов, в создании которых участвовала Николс, приблизилось к ста. Ее голосами говорили персонажи «Симпсонов» и «Футурамы».

С 1977 года актриса сотрудничала с NASA. Она помогала набирать женщин и представителей меньшинств для работы. В том числе Николс привела первую женщину-астронавта Салли Райд, первую чернокожую женщину-астронавта Мэй Джемисон и первого чернокожего руководителя NASA Чарли Болдена.

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Николас умерла в возрасте 89 лет 30 июня в городе Сильвер-Сити в штате Нью-Мехико. Причина смерти не называлась, однако The Washington Post указывала, что в 2015 году у актрисы случился инсульт. По данным, The Variety в 2018-м у Николс диагностировали слабоумие.


 

Теги
«Звездный путь» прах космос орбита Солнце запуск ракеты
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Умерла сыгравшая лейтенанта Ухуру в «Звездном пути» Нишель Николс
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