У берегов Филиппин загорелось пассажирское судно

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У берегов Филиппин загорелся паром, на борту которого находились 82 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на управление портов страны.

Возгорание произошло, когда паром подходил к порту Батангас.

С парома были спасены 73 человека, одному из них потребовалась помощь медиков, его госпитализировали. О погибших не сообщалось.

В мае загорелось пассажирское судно, которое следовало в порт Реал филиппинской провинции Кесон. Тогда погибли по меньшей мере семь человек, сообщал CNN Philippines со ссылкой на береговую охрану. Пожар начался, когда корабль находился в 500 ярдах (примерно 460 м) от берега.