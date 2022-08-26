В Херсоне заявили об отражении ракетной атаки со стороны Украины

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Система противовоздушной обороны отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«Было много обстрелов. Практические все сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена», — сказал Стремоусов.

По его словам, разрушений в Херсонской области в результате обстрела не было.

Территория Херсонской области с марта находится под контролем российских войск. С этого момента власти неоднократно сообщали об обстрелах региона, в том числе и Каховской ГЭС.

25 августа Минобороны сообщало, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также перехвачены 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.