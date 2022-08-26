Минобороны заявило, что две бригады ВСУ оставили позиции из-за потерь
Военные 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Новомихайловке Донецкой народной республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили свои позиции и ушли из районов боевых действий в связи с «большими потерями и утратой боеспособности», заявило российское Минобороны.
В обоих случаях украинские военные убыли из районов боевых действий, отметили российские военные.
Военное ведомство в ежедневных сводках неоднократно отчитывалось о случаях ухода украинских военных со своих позиций.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
24 августа Минобороны России сообщало, что три бригады Вооруженных сил Украины на донецком направлении потеряли более 600 человек в результате наступления союзных войск.
Там также утверждали, что еще около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях. В связи с этим командование оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» вывело данные соединения c занимаемых позиций.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение.