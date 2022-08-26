Минобороны заявило, что две бригады ВСУ оставили позиции из-за потерь

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 25 авг, 16:07
В Бердянске сообщили о взрыве у центра, где живут беженцы Политика, 15:28
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:15
«Газпром» заявил о подготовке к холодам в плановом режиме Бизнес, 15:12
Акции создателя игр Electronic Arts взлетели на слухах о сделке с Amazon Инвестиции, 15:10
За что бизнес в России чаще всего получает экологические штрафы Pro, 15:06
Минобороны заявило, что две бригады ВСУ оставили позиции из-за потерь Политика, 15:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:03
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:57
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Аэрофлот» сообщил о планах заказать более 300 российских самолетов Бизнес, 14:52
Лукашенко назвал Шольца и Макрона пацанами за слова о беседах с Путиным Политика, 14:52
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 14:52
Рационализация — враг хороших привычек. Вот как она мешает вам меняться Pro, 14:43
Лукашенко объяснил поздравление украинцев с Днем независимости Политика, 14:39
Карпин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси» Спорт, 14:34
Военная операция на Украине ,  

Минобороны заявило, что две бригады ВСУ оставили позиции из-за потерь

Минобороны: в связи с «большими потерями» военные двух бригад ВСУ оставили свои позиции
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Военные 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Новомихайловке Донецкой народной республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили свои позиции и ушли из районов боевых действий в связи с «большими потерями и утратой боеспособности», заявило российское Минобороны.

В обоих случаях украинские военные убыли из районов боевых действий, отметили российские военные.

Военное ведомство в ежедневных сводках неоднократно отчитывалось о случаях ухода украинских военных со своих позиций.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны назвало число дезертировавших военных Нацгвардии Украины
Политика
Фото:Vincenzo Circosta / Keystone Press Agency / Global Look Press

24 августа Минобороны России сообщало, что три бригады Вооруженных сил Украины на донецком направлении потеряли более 600 человек в результате наступления союзных войск.

Там также утверждали, что еще около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях. В связи с этим командование оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» вывело данные соединения c занимаемых позиций.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro
Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые
Исследования

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. 

Теги
Минобороны ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
ВГА Запорожья заявила о 29 ударах со стороны ВСУ за сутки
Политика
ВС России ударили «Искандером» по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
Политика
Постпред Небензя показал в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter