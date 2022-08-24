Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Собянин заявил о стабильной ситуации с пожарами в Москве и Подмосковье Общество, 13:18
Минобороны сообщило о потере Украиной более 600 военных из трех бригад Политика, 13:08
Зеленский в феврале допускал свою отставку для прекращения боев Политика, 13:04
В «Спартаке» объяснили переход футболиста в «Зенит» Спорт, 12:58
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 12:57
Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников Pro, 12:57
Суд объяснил штраф Шевчуку за дискредитацию армии Политика, 12:54
Бастрыкин поручил завести дело после убийства главы поселка в Запорожье Политика, 12:53
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Агент сообщил о нереализованном плане Дзюбы по переходу в российский клуб Спорт, 12:51
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 12:46
Министр обороны Украины назвал главной угрозой «синдром усталости» Запада Политика, 12:43
На помощь рыбакам, которых уносит в море, вылетели вертолеты. Видео Общество, 12:39
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 12:34
Губернатор показал видео поджога администрации Орловской области Общество, 12:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о потере Украиной более 600 военных из трех бригад

Минобороны: три украинские бригады на донецком направлении потеряли 600 человек
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press )

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении потеряли более 600 человек в результате наступления союзных войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», — сказал Конашенков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В Минобороны утверждают, что еще около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях.

По словам Конашенкова, командование оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» вывело данные соединения c занимаемых позиций.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и объявил о формировании иностранного батальона с добровольцами. Представители 141 страны из 193 в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников
Статьи
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock «Осталось всего пять штук»: как написать продающий текст — правила и табу
Инструкции
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
Что происходит с рынком недвижимости в США, Европе, Китае и России
Статьи

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее сообщил, что за время боевых действий против России погибли 9 тыс. военнослужащих.

Теги
Минобороны Военная операция на Украине Игорь Конашенков
Материалы по теме
Зеленский опроверг планы переводить главкома ВСУ на другую должность
Политика
Минобороны России сообщило об ударах по восьми пунктам управления ВСУ
Политика
В Херсонской области сообщили о предотвращении прорыва ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter