В мэрии рассказали о ходе работ на станции БКЛ «Рижская»

Фото: mos.ru

Монтаж главных архитектурных элементов станции «Рижская» Большого кольца метро — металлических арок-порталов — выполнен более чем наполовину. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Арки-порталы из нержавеющей стали являются основным художественным элементом станции. Восемь пилонов расположатся с двух сторон центрального зала, связывая его с платформами. Каждый из них будет подсвечен расположенными на кромках светодиодами», — уточнил заммэра.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, на станции параллельно осуществляются и другие работы, например, практически завершена укладка пола гранитом.

«Кроме того, вдоль центральной части платформы, над путями и в большом наклонном ходу эскалаторов устанавливают металлозонты, имеющие как декоративную, так и гидрозащитную функции», — добавил Бочкарев.

Также на «Рижской» уже начинаются обкатка и грузовые испытания эскалаторов, связывающих вестибюль станции с платформой. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

«Четыре 95-метровых подъемных механизма являются одними из самых длинных в московском метро. Длина эскалаторов обусловлена большой глубиной самой станции: она возводится на отметке минус 63 м», — подчеркнул Кравцов.

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По словам гендиректора холдинга, продолжается благоустройство территории, прилегающей к строящейся станции. В данный момент ведется сооружение бетонного основания для укладки гранитной плитки.

«При планировке территории учтены кратчайшие маршруты от вестибюля до пешеходных переходов для максимального комфорта пассажиров», — сообщил Юрий Кравцов.

Большая кольцевая линия — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, всего там расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.