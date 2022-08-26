В кафе Зеленограда конфликт закончился стрельбой и убийством

В одном из кафе Зеленограда ночью 26 августа между посетителями произошел конфликт, один из его участников начал стрельбу, в результате один человек погиб на месте, еще двух госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщает московская прокуратура.

Подозреваемого 1984 года рождения задержали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК и ч. 3 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство и покушение на убийство двух человек). Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Московское управление Следственного комитета добавляет, что по месту жительства задержанного проходят обыски. Погиб мужчина 1989 года рождения, уточнило ведомство.

Вечером 24 августа драка со стрельбой произошла в Хорошевском районе Москвы, в результате пострадали семь человек. В потасовке участвовали более десяти человек, по данным телеканала РЕН ТВ, участников конфликта было более 50. Более десяти участников драки задержали, а пострадавших госпитализировали и оказали медицинскую помощь.