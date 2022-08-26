Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 25 авг, 16:07
С рынка ушли международные конкуренты. Как действовать — Bronevik.com Pro, 09:26
Мишустин увидел «негативную отдачу» от санкций для стран Запада Политика, 09:22
В кафе Зеленограда конфликт закончился стрельбой и убийством Общество, 09:09
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 09:03
Зависли в продаже: срок реализации квартир в Москве резко вырос Недвижимость, 09:02
Мосбиржа о «разморозке» бумаг: «Есть возможность легально вернуть активы» Инвестиции, 09:00
Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга России Политика, 09:00
Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Pro, 09:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Группа Мосбиржи раскрыла линию защиты в иске к Евросоюзу Инвестиции, 09:00
«Победа у нас в кармане!»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника Pro, 08:47
Шольц назвал легализацию марихуаны в Германии непростым решением Общество, 08:43
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 08:38
Один из самых популярных менеджеров паролей в мире сообщил о взломе Технологии и медиа, 08:35
«Дочка» МТС сообщила о поиске способа ввоза чипов для «умного» дома Технологии и медиа, 08:30
Общество ,  
0 

В кафе Зеленограда конфликт закончился стрельбой и убийством

В одном из кафе Зеленограда ночью 26 августа между посетителями произошел конфликт, один из его участников начал стрельбу, в результате один человек погиб на месте, еще двух госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщает московская прокуратура.

Подозреваемого 1984 года рождения задержали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК и ч. 3 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство и покушение на убийство двух человек). Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Московское управление Следственного комитета добавляет, что по месту жительства задержанного проходят обыски. Погиб мужчина 1989 года рождения, уточнило ведомство.

Семь человек пострадали при драке со стрельбой на севере Москвы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вечером 24 августа драка со стрельбой произошла в Хорошевском районе Москвы, в результате пострадали семь человек. В потасовке участвовали более десяти человек, по данным телеканала РЕН ТВ, участников конфликта было более 50. Более десяти участников драки задержали, а пострадавших госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Теги
Зеленоград стрельба погибший
Материалы по теме
Семь человек пострадали при драке со стрельбой на севере Москвы
Общество
При стрельбе в Черногории погибли 11 человек
Политика
Экс-замглавы разведки Украины открыл стрельбу при задержании
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter