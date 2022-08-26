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Талибы заблокировали в Афганистане более 23 млн «неэтичных» сайтов

В Афганистане правительство талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) заблокировал свыше 23 млн сайтов, которые оно сочло «неэтичными», сообщил министр связи Наджибулла Хаккани, передает Tolonews.

Какая информация была признана неэтичной, не уточняется. Как сказал министр, несмотря на бедность в стране, часть молодежи все равно просматривает подобные сайты, поэтому их блокируют. Однако при блокировке одних в интернете скоро появляются похожие.

Кроме того, ведомство отметило, что ведет борьбу с нелегальными SIM-картами, в 85-90% случаев их использование предотвращено. Всего в стране распространено 35 млн SIM-карт, 22 млн из них активны. Население Афганистана составляет более 40 млн человек (оценка Фонда ООН в области народонаселения в 2022 году).

Министерство также отчиталось, что добилось снижения стоимости доступа в интернет почти в два раза.

Что изменилось в Афганистане за год правления талибов
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Фото:Ebrahim Noroozi / AP

Как отмечает Tolonews, среди заблокированных ресурсов в Афганистане есть видеоприложение TikTok. Как указывали власти страны, к его блокировке привело распространение «аморального контента».

Кроме того, талибы пригрозили аналогичными мерами в отношении социальной сети Facebook. В конце апреля власти страны дали ей полгода на то, чтобы начать «учитывать политику афганского правительства в отношении своих услуг». Как отметили в министерстве в августе, Facebook, несмотря на предупреждение, сокращает сотрудничество с ведомством.

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