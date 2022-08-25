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Путин поручил ежегодно выделять по ₽900 млрд на программу «Строительство»

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство будет ежегодно выделять по 900 млрд руб. на финансирование комплексной программы «Строительство» в 2023–2025 годах и по 1 трлн руб. на федеральную адресную инвестпрограмму в 2026–2027 годах. Такое поручение кабинету министров дал президент Владимир Путин, сказано на сайте Кремля.

Глава государства указал, что финансирование программ нужно для повышения эффективности капитальных вложений. Он дал правительству время до 15 декабря на то, чтобы утвердить комплексную программу.

При этом до 1 октября кабинет министров должен включить в проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов дополнительно, как минимум, 50 млрд руб. на завершение строительства, реконструкцию объектов незавершенного строительства, строительство или реконструкция которых велась за счет средств федерального бюджета.

Правительство выделило еще ₽50 млрд на строительство трассы М12
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании госпрограммы «Строительство» 11 апреля, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Оно вступит в силу 1 января 2023 года и будет действовать пять лет. За программу будет отвечать Министерство строительства.

В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что функции по сопровождению федеральной адресной инвестпрограммы (ФАИП) перейдут от Минэкономразвития к Минстрою. Сама ФАИП будет переведена в статус комплексной программы, говорил он.

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