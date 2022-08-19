МВД объявило в розыск осужденного на 10 лет по делу о взятке депутата Белоусова

МВД объявило в розыск осужденного на 10 лет по делу о взятке депутата

По версии следствия, он получил взятку от дорожно-строительного холдинга за покровительство при распределении госзаказов на обслуживание дорог. Депутат отрицает вину, на заседание суда он не явился

Вадим Белоусов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В России объявили в розыск депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова, которого суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке на более чем 3 млрд руб. Карточка Белоусова появилась в базе МВД.

В графе основания для внесения в базу указано, что депутат «разыскивается по статье УК».

Суд вынес приговор Белоусову в начале августа. Сам депутат на заседание не явился. Его адвокат объяснил, что Белоусов занят и у него «запланированы рабочие встречи».

«Он не прибыл на приговор по уважительным причинам, но после этого его объявили в розыск. Все уже обжаловано: и приговор, и розыск, и мера пресечения», — сообщила РБК адвокат Белоусова Людмила Айвар.

Помимо десяти лет колонии суд оштрафовал депутата на 500 млн руб., лишил его ордена «За заслуги перед Отечеством», а также запретил ему в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью.

Суд постановил, что до вступления приговора в силу Белоусов должен находиться под стражей. В марте 2019 года суд в Екатеринбурге не нашел оснований для ареста политика, ранее с него также сняли подписку о невыезде.

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По версии следствия, Белоусов и главный бухгалтер «Первого хлебокомбината» Маргарита Бутакова вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими с 2010 по 2014 год получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство при распределении госзаказов на обслуживание дорог. Юревич покинул Россию, его объявили в международный розыск.

В конце 2018 года Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Сам он свою вину отрицает и утверждает, что взяток не брал. По словам политика, ему вменяют, что он «ратовал за хорошие дороги» в Челябинской области.

Под сомнение обоснованность обвинений против Белоусова поставил и глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. По его словам, дело депутата передали в суд без согласия Госдумы, что нарушает закон.