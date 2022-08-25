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Вильфанд предупредил об опасном обмелении рек России и угрозе судоходству

Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Уровень воды в реках Нижегородской, Кировской, Ленинградской областей, республик Коми, Хакасия и Дагестан, а также Красноярского края держится на опасно низких отметках, что может создать проблемы для судоходства. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Нижегородской области на реке Ветлуга, в Кировской области на Вятке, в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, в Ленинградской области на Неве уровень ниже опасно низкой отметки. Это препятствует судоходству», — сказал синоптик.

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Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Похожая ситуация наблюдается на реках в Дагестане, Хакасии и Красноярском крае. В Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай, в Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе уровень воды в реках упал ниже неблагоприятно низкой отметки. Это значит, что свободно плавать по таким рекам в ближайшее время смогут лишь некоторые виды судов, пояснил синоптик.

Похожие данные приводятся в прогнозе Гидрометцентра. Синоптики подчитали, что уровень воды опустился ниже опасно низких отметок не только в перечисленных регионах, но и в Республике Башкортостан и Магаданской области. Там пострадали реки Белая и Колыма. Уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохраняется в реках Тара, Ишим, Тура и Тобол Омской и Тюменской областей.

Согласно данным синоптиков, сейчас в большинстве перечисленных регионов действует желтый или оранжевый уровень погодной опасности, в том числе из-за жары (Дагестан, Приволжский и Центральный округа). В ряде регионов (в основном в Сибири) она уже спала.

Теги
Погода судоходство жара
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