Бочкарев назвал сроки окончания реконструкции Крутицкой набережной
Работы по комплексной реконструкции Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 м от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений», — уточнил заммэра.
Ранее Бочкарев сообщал, что в ходе реконструкции будет убрано почти 2 км рельсов.
По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, на данный момент строители устанавливают камеры дождевой канализации и осуществляют работы по укреплению оползневого склона.
Напомним, что сегодня городские набережные создаются с обязательным большим отступом от береговой линии. У москвичей, таким образом, появляется новое качественное общественное пространство для отдыха и прогулок.
«После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тыс. кв. м», — добавил Бочкарев.
Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящий момент готовность всего проекта реконструкции набережной составляет 24%.