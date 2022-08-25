Apple объявила дату презентации iPhone 14

Фото: Анна Сергеева для РБК

Компания Apple представит новую линейку устройств 7 сентября, сообщается на ее сайте.

Презентация состоится в 10:00 по местному времени (20:00 мск), трансляция будет доступна на сайте компании и в приложении Apple TV.

Формально в сообщении корпорации не говорится, что будет происходить на мероприятии. Однако традиционно Apple в начале сентября представляет новую линейку iPhone. Кроме того, 17 августа источники Bloomberg подтвердили, что Apple планирует провести презентацию именно 7 сентября. Сама корпорация эти данные не комментировала.

Компания уже начала рассылать приглашения участникам встречи, которая состоится в штаб-квартире Apple в Купертино (штат Калифорния), уточняет агентство. Организаторы охарактеризовали мероприятие как частное и дали ему название Far Out. Для всех остальных презентация пройдет в режиме онлайн. Таким образом, Apple продолжит придерживаться подхода времен пандемии.

В рамках мероприятия компания презентует четыре модели линейки iPhone 14 и три новые версии «умных» часов Apple Watch.

Речь идет об iPhone 14 в стандартной модификации с 6,7-дюймовым экраном, и iPhone 14 Pro c измененным дизайном. Модели mini в линейке не ожидается.

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Флагманы серии iPhone 14 Pro больше не будут выпускать с «челкой» (там расположены камера и датчик для Face-ID). Вместо нее на фронтальной части появятся маленькое отверстие для датчиков идентификации и «область размером с [дырку от] дырокола», где расположится камера. Смартфон оснастят улучшенным чипом. В стандартных моделях iPhone 14 будет использоваться процессор A15, на котором работают iPhone 13.

У iPhone 14 Pro будет три камеры: 48-мегапиксельная широкоугольная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и телеобъектив.

В новых часах Apple Watch Series 8 появятся функции для контроля за женским здоровьем и датчик температуры тела. Дизайн стандартной модификации существенно не изменится по сравнению с предшествующей Series 7. У часов появится и Pro-версия — с более крупным дисплеем, укрепленным титановым корпусом и новыми функциями отслеживания физической активности. Часы будут работать дольше стандартных версий. Третьей моделью линейки станут бюджетные Apple Watch SE с улучшенным чипом.

Продажи новых устройств, по данным источников Bloomberg, стартуют 16 сентября. Компания уже начала рассылать соответствующие уведомления розничным магазинам.