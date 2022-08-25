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Минпромторг отложил замену двигателя «кукурузника» на российский аналог

«Известия»: Минпромторг отложил замену двигателя для «кукурузника» на российский аналог

Министерство промышленности и торговли решило отложить вопрос финансирования замены американского двигателя и винта для самолета ТВС-2МС, модернизированный вариант «кукурузника» Ан-2, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Производитель самолета «Русавиапром» просил у кабмина на разработку запчастей 9 млрд руб., писала газета. Однако в Минпромторге заявили, что сперва самолет должен пройти сертификацию. Разработчик самолета, Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина, уже подал заявку в Росавиацию на сертификацию самолета, сообщили в ведомстве.

В Минпромторге уточнили, что для изготовления копий двигателя и винта по американским образцам и запуска серийного производства этих деталей в России надо провести полный цикл сертификационных работ — испытаний, расчетов, анализов. По данным ведомства, на это может уйти от трех до пяти лет.

Самолеты ТВС-2МС эксплуатируют в основном в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы. Ан-2, ТВС-2МС и другие модификации «кукурузника» используют в Авиалесоохране, сельхозработах.

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Минпромторг самолет малая авиация
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