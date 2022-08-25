Около 50 стран в ООН из 193 подписали заявление против спецоперации на Украине

Около 50 стран в ООН подписали заявление против операции на Украине

Заявление против российской военной операции на Украине подписали 54 страны-члена ООН из 193, сообщил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица на пресс-конференции после заседания Совета безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале ООН.

Среди тех, кто подписал, — Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Молдавия, Южная Корея, Турция, США, Британия и др.

В этом заявлении страны-члены ООН призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий на Украине.

В первые дни боевых действий Совет Безопасности ООН создал проект резолюции, в которой призывал Россию прекратить военную операцию на Украине. Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай, — воздержались от голосования. Россия наложила вето на резолюцию, она так и не была принята.