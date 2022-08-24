YouTube заблокировал аккаунт КАМАЗа из-за санкций

Фото: ПАО «КАМАЗ» / Telegram

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского автопроизводителя КАМАЗ из-за санкций, сообщается в официальном Telegram-канале компании.

«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», — говорится в сообщении.

По информации КАМАЗа, в видеохостинге пояснили, что аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с правилами в отношении применения санкций и ограничения экспорта.

В конце февраля КАМАЗ попал под санкции Европейского союза и США. Теперь предприятие не сможет реализовывать продукцию в ЕС и США. Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отмечал, что компания намерена продолжать сотрудничество и выполнять взятые на себя обязательства. Возникающие вопросы руководитель компании обещал решать оперативно, в остальном КАМАЗ, по его словам, работает в штатном режиме.

7 августа Google уведомила госкорпорацию «Ростех» о блокировке YouTube-канала в связи с санкциями. Это проявление «имитации демократии» на Западе, сообщили тогда в пресс-службе российской госкомпании.