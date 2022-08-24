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В Домодедово убили настоятеля церкви

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В Московской области в результате нападения умер настоятель церкви Николая Чудотворца, сообщили РБК в пресс-службе епархии.

«24 августа было совершено нападение с ножом на протоиерея Сергея Лопухова, настоятеля Никольского храма с. Домодедово городского округа Домодедово Подольской епархии. В результате нападения он скончался», — рассказали в епархии.

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Фото:SeloGolubkovskoe / Telegram

Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества), сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, около 09:00 в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов. Потерпевший умер от полученных ранений на месте происшествия, сообщили в ведомстве.

В епархии утверждают, что нападавший «не являлся и не является преподавателем воскресной школы». О том, что злоумышленник был преподавателем, писал канал Baza. По его данным, нападавший «влюбился в девочку подростка и преследовал ее», а Лопухов пытался ему помешать.

В июне в результате стрельбы в Благовещенской церкви в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга погиб мужчина. Наряд вневедомственной охраны, прибыв на место, обнаружил, что мужчина 1991 года рождения, по предварительным данным, выстрелил из травмата.

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