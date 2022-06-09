Мужчина погиб в храме в Петербурге

Фото: Никита Попов / РБК

В Благовещенской церкви в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла стрельба, сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Церковь расположена на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. Наряд вневедомственной охраны, прибыв на место, обнаружил, что мужчина 1991 года рождения, по предварительным данным, выстрелил из травмата.

«Больше пострадавших нет. Росгвардия проведет проверку законности ношения оружия стрелявшим», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Мужчина погиб, передал позднее ТАСС.