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Мужчина погиб в храме в Петербурге
В Благовещенской церкви в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла стрельба, сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Церковь расположена на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. Наряд вневедомственной охраны, прибыв на место, обнаружил, что мужчина 1991 года рождения, по предварительным данным, выстрелил из травмата.
«Больше пострадавших нет. Росгвардия проведет проверку законности ношения оружия стрелявшим», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Мужчина погиб, передал позднее ТАСС.