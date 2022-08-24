В ЦБ предупредили о возвращении мошенников к теме коронавируса

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В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России мошенники снова вернутся к использованию старых легенд обмана, связанных с COVID, сообщил в интервью «РИА Новости» глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«В прошлые годы злоумышленники применяли схемы, которые так или иначе основывались на тревожной информации, связанной с коронавирусом. Сейчас с ростом заболеваемости COVID тема снова на повестке дня, и, скорее всего, мошенники вернутся к старым ковидным легендам обмана», — рассказал Уваров.

Банк России ранее сообщал, что телефонные мошенники обещают своим жертвам «отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство». Таким образом они пытаются выяснить данные банковской карты или пароль из СМС, а также самостоятельно осуществить платеж на сторонний счет.

Для получения данных банковской карты мошенники также рассылают фишинговые письма со ссылками на поддельные или зараженные вирусом сайты. «Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и др.)», —отмечали в ЦБ.



Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин предупреждал, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом могут появиться новые приемы социнженерии.