В МЧС назвали число людей на унесенных в море на Сахалине баржах

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Спасатели на вертолете Ми-8 приступили к эвакуации экипажей рыболовецких судов, которые сорвало с якоря между Сахалином и материком. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, сорвало четыре баржи, на борту находятся 124 человека. «Первые 15 человек уже подняли на борт. Далее рыбаки будут доставляться в п. Озерпах Николаевского района», уточнили спасатели.

В пресс-службе Росморречфлота рассказали РБК, что с якоря сорвало две баржи, «Горнячка» и «Мули-2», а также катер «Эрик», который с ними был в связке. Их стало уносить со скоростью около 2 узлов, они оказались в Амурском лимане.

«Около 5:00 пришла информация, что связка зацепилась за буй № 59 Сахалинского фарватера, это примерно 9 миль от побережья Сахалина. Работает вертолет, чтобы снять людей. Погода ниже среднего: высота волн — около 2 м, скорость ветра — 16 м/c», — добавили пресс-службе Росморречфлота.

По данным Гидрометцентра, погода в Южно-Сахалинске днем 24 августа останется пасмурной, температура в районе плюс 19–22 градусов. Ветер до 6 м/с, осадков не предвидится.