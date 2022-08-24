Три баржи с десятками рыбаков сорвало с якоря у берегов Сахалина

Спасательная операция идет у берегов Сахалина, где в сторону океана уносит сорванные с якоря баржи с пятью десятками рыбаков на борту. Об этом «Интерфаксу» сообщили в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске.

«С якоря сорвало три баржи, оборудованные под жилье для рыбаков, которые работают на приеме уловов. Баржи дрейфуют по Амурскому лиману на юг», — сказал представитель подцентра.

Он уточнил, что на дрейфующих судах находятся 54 человека — 52 рыбообработчика и два пограничника.

В то же время, в пресс-службе МЧС сообщили «РИА Новости», что по предварительным данным, на баржах может находиться 64 человека. «Дежурным капитаном Морского координационно-спасательного центра были оповещены все суда в данном районе. Около 10 часов 24 августа из города Николаевска–на-Амуре вышел буксир «Восток» (4-5 часов в пути) и из поселка Де-Кастри в район происшествия вышел буксир «Витязь» (расстояние до места — 190 километров)», — указали спасатели.

По данным Гидрометцентра, погода в Южно-Сахалинске днем 24 августа останется пасмурной, температура в районе 19-22 градусов тепла. Ветер до 6 м/с, осадков не предвидится.