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Шойгу прибыл в Узбекистан на совещание министров обороны стран ШОС

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщили в Минобороны. Там пройдет совещание глав военных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, их делегации примут участие в совещании. Также будет участвовать делегация Белоруссии как страны — наблюдателя при ШОС, уточнили в министерстве.

Шойгу посещал Узбекистан с официальным визитом в апреле 2021 года. Он провел переговоры с министром обороны республики Баходиром Курбановым. Они обсуждали международную и региональную безопасность, двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество.

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В 2021–2022 годах Узбекистан председательствует в ШОС. В августе прошли совещания по линии глав различных ведомств в рамках организации. Так, 18 августа в Ташкенте состоялось совещание глав МВД. Делегации обсудили вопросы международной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также борьбу с транснациональной организованной преступностью. «Участники совещания выступили за дальнейшую активизацию взаимодействия в рамках ШОС по линии министерств внутренних дел и общественной безопасности государств-членов с учетом возрастающей нестабильности и неопределенности на международной арене», — говорилось в сообщении ШОС.

Также прошло совещание председателей Верховных судов. Участники обсуждали опыт по делам о киберпреступлениях, практику назначения «альтернативных видов наказания» и другие вопросы.

Теги
Сергей Шойгу Узбекистан ШОС
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