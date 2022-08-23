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Суд на Украине объявил в розыск экс-главу Конституционного суда

Суд на Украине объявил в розыск экс-главу Конституционного суда Тупицкого

Голосеевский районный суд Киева объявил в розыск бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, передает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в Telegram.

«Бывший председатель Конституционного суда Украины обвиняется в подстрекательстве к несанкционированному вмешательству в работу автоматизированной системы «Клиент Казначейства — Казначейство» и пособничестве такому вмешательству со стороны главного бухгалтера (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Суд избрал Тупицкому меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит лишение свободы до шести лет.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Против экс-главы Конституционного суда на Украине было заведено еще два уголовных дела по статьям о госизмене и незаконном отчуждении земель в Крыму. По сообщениям СМИ, в 2018 году Тупицкий оформил договор купли-продажи земли на полуострове по российскому законодательству и не задекларировал его. Судья подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине.

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отстранил судью от должности на два месяца. Глава государства объяснил, что принял такое решение «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Однако Конституционный суд счел действия президента незаконными и потребовал отозвать указ.

В конце февраля 2021 года Зеленский продлил отстранение Тупицкого, а через месяц отменил указ от 2013 года о назначении его судьей Конституционного суда.

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Тупицкий пытался оспорить решение о своем отстранении, также он подал иск против Конституционного суда из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи.

Теги
Украина судья Конституционный суд Украины розыск
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