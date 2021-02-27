Зеленский продлил отстранение от должности главы КС Украины

Зеленский отстранил на месяц главу Конституционного суда Александра Тупицкого, в конце декабря он подписал аналогичный указ. В отношении главы КС заведены несколько уголовных дел, в том числе о госизмене

Александр Тупицкий (Фото: СonstitutionalCourtofUkraine / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого от исполнения обязанностей с 28 февраля на один месяц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В конце декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», решение было принято после ходатайства офиса генерального прокурора Украины.

Конституционный суд счел действия президента незаконными. В инстанции указали, что, согласно Основному закону, глава государства может назначать, но не отстранять от должности судью, а также потребовали от Зеленского отозвать указ.

В октябре Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении Тупицкого два дела по статьям о госизмене и незаконном отчуждении земель в Крыму. По данным ведомства, в июле 2018 года он самовольно занял земельный участок, который не был отведен ему в установленном законодательством Украины порядке. Таким образом Тупицкий повредил суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, считает Госбюро. Судья подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине.