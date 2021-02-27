Зеленский продлил отстранение от должности главы КС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого от исполнения обязанностей с 28 февраля на один месяц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В конце декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», решение было принято после ходатайства офиса генерального прокурора Украины.
Конституционный суд счел действия президента незаконными. В инстанции указали, что, согласно Основному закону, глава государства может назначать, но не отстранять от должности судью, а также потребовали от Зеленского отозвать указ.
В октябре Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении Тупицкого два дела по статьям о госизмене и незаконном отчуждении земель в Крыму. По данным ведомства, в июле 2018 года он самовольно занял земельный участок, который не был отведен ему в установленном законодательством Украины порядке. Таким образом Тупицкий повредил суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, считает Госбюро. Судья подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине.