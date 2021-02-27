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Политика ,  
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Зеленский продлил отстранение от должности главы КС Украины

Зеленский отстранил на месяц главу Конституционного суда Александра Тупицкого, в конце декабря он подписал аналогичный указ. В отношении главы КС заведены несколько уголовных дел, в том числе о госизмене
Александр Тупицкий
Александр Тупицкий (Фото: СonstitutionalCourtofUkraine / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого от исполнения обязанностей с 28 февраля на один месяц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В конце декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», решение было принято после ходатайства офиса генерального прокурора Украины.

Конституционный суд счел действия президента незаконными. В инстанции указали, что, согласно Основному закону, глава государства может назначать, но не отстранять от должности судью, а также потребовали от Зеленского отозвать указ.

Против главы КС Украины завели дело после слов о госперевороте Зеленского
Общество
Александр Тупицкий

В октябре Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении Тупицкого два дела по статьям о госизмене и незаконном отчуждении земель в Крыму. По данным ведомства, в июле 2018 года он самовольно занял земельный участок, который не был отведен ему в установленном законодательством Украины порядке. Таким образом Тупицкий повредил суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, считает Госбюро. Судья подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине.

Помимо этого, главу КС подозревают в подкупе свидетеля и введении суда в заблуждение путем заведомо ложного показания. В декабре журналисты программы «Схемы» сообщили, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации «Зуевского энергомеханического завода». После этого его вызвали в Офис генпрокурора, глава КС не явился.

До того, как в отношении Тупицкого были заведены уголовные дела, КС признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства Украины. Речь идет об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о недостоверном декларировании, незаконном обогащении и подаче электронных деклараций. После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предлагает признать ничтожным решение КС и приостановить полномочия действующего состава суда. Тупицкий заявил, что инициатива Зеленского «имеет признаки конституционного переворота».

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Автор
Наталия Анисимова
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