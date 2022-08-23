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Стала известна причина смерти главы Чебоксар Кортунова

Глава Чебоксар Олег Кортунов умер из-за проблем с сердцем
Олег Кортунов
Олег Кортунов (Фото: chuvash.er.ru)

Глава Чебоксар Олег Кортунов умер в возрасте 38 лет из-за проблем с сердцем, передает местное издание «ProГород».

Портал «Мой город Онлайн» уточняет, что у главы города произошел сердечный приступ. В пресс-службе главы Республики Чувашия не назвали точную причину смерти.

В возрасте 38 лет умер глава Чебоксар
Политика
Олег Кортунов

Кортунов родился 28 апреля 1984 года. После окончания машиностроительного факультета Чувашского государственного университета он работал на заводе «Чувашкабель» сначала инженером, а затем заместителем генерального директора. Его отец Игорь Кортунов — гендиректор «Чувашкабеля», кандидат экономических наук.

В 2015 году Кортунова избрали депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов VI созыва, пять лет спустя — его председателем. На пост главы города его назначили в октябре 2020 года, он сменил Евгения Кадышева. Кортунов умер вечером в понедельник, 22 августа.

Прощание с Кортуновым состоится 24 августа с 11:00 до 12:30 часов во Дворце культуры имени Якова Ухсая, отпевание пройдет в Покровско-Татианинском соборе в 13:00, сообщили в пресс-службе Чебоксарского городского собрания депутатов.

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