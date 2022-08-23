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В возрасте 38 лет умер глава Чебоксар

Глава Чебоксар Олег Кортунов умер на 39-м году жизни
Олегу Кортунову было 38 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали проблемы с сердцем
Олег Кортунов
Олег Кортунов (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Глава Чебоксар Олег Кортунов умер в возрасте 38 лет, сообщили РБК в пресс-службе главы Республики Чувашия.

Там заявили, что Кортунов скончался вечером в понедельник, 22 августа, но не уточнили причину смерти. Местное издание «ProГород» пишет, что у него были проблемы с сердцем. Портал «Мой город Онлайн» также сообщает, что, по предварительным данным, у главы города произошел сердечный приступ.

Кортунов занимал должность главы города с октября 2020 года, на этом посту он сменил Евгения Кадышева.

Умер депутат Госдумы и многолетний мэр Красноярска Петр Пимашков
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Петр Пимашков

Кортунов родился 28 апреля 1984 года. В 2007 году окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. После окончания университета работал на заводе «Чувашкабель» сначала инженером, а затем заместителем генерального директора. Его отец Игорь Кортунов — гендиректор «Чувашкабеля», кандидат экономических наук.

Олег Кортунов в 2015 году был избран депутатом чебоксарского городского собрания депутатов VI созыва, пять лет спустя — его председателем и главой Чебоксар.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чебоксары Чувашия мэрия глава города
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