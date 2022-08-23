В мэрии Москвы назвали сроки готовности путепровода у Парка Победы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Автомобильный путепровод через пути Московских центральных диаметров (линия МЦД-1) на улице Барклая планируется достроить до конца года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Путепровод, соединяющий два района — Дорогомиловский и Филевский Парк, к настоящему времени готов на 70%. Уже завершен монтаж металлоконструкций и железобетонных балок путепровода через железнодорожные пути, сейчас ведется строительство несущих конструкций проезжей части путепровода», — уточнил заммэра.

Руководитель столичного градостроительного комплекса отметил, что строительно-монтажные работы по пешеходному переходу на пересечении улицы Барклая уже выполнены.

«Помимо этого ведется строительство несущих конструкций пешеходного перехода на пересечении Багратионовского проезда, а также работы по перекладке инженерных сетей», — добавил Бочкарев.

Длина путепровода на улице Барклая составит 205 м. В рамках реконструкции дорожной сети планируется расширить улицу Барклая и Промышленный проезд, добавив к ним дополнительные полосы. Также будут соединены улица Василисы Кожиной и Промышленный проезд.

Строительство нового путепровода на улице Барклая осуществляется в рамках возведения Северного дублера Кутузовского проспекта, который пройдет вдоль путей МЦД-1 (Смоленское направление МЖД) от Делового центра до МКАД и призван разгрузить одну из ключевых вылетных магистралей города.

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Работы по сооружению северного дублера Кутузовского проспекта начались в 2019 году. Трасса призвана улучшить транспортную доступность пяти районов: Дорогомилово, Филевского Парка, Фили-Давыдково, Можайского и Кунцево. А путепровод на пересечении с МЦД-1, важность которого для горожан отметил мэр столицы Сергей Собянин, соединит Кутузовский проспект и Большую Филевскую улицу.