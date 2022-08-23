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Число просроченных договоров на подключение россиян к газу упало в 5 раз

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Количество просроченных договоров подключения граждан к газу упало более чем в пять раз — с 97 тыс. до 17,7 тыс., сообщила РБК пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«Работа штаба ведомства, а также штабов в субъектах России, позволила с 29 июля ускорить темпы подключения населения к газу. Решение по оставшимся договорам планируется в ближайшее время», — уточнила ФАС.

Служба напомнила, что за нарушение сроков подключения к газу газораспределительные организации (ГРО) и их должностные лица могут получить штраф. За первое полугодие 2022 года ГРО были оштрафованы на 22,3 млн руб.

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Фото:Максим Коротченко / ТАСС

К 2021 году 28% российских домовладений не были подключены к газу, отмечал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика». Он говорил, что власти планируют снизить этот показатель до 17% к 2030 году. Сейчас газ есть в 78 из 85 регионов России, говорил Новак.

Программа ООО «Газпром газификация» на 2021–2025 годы предполагала строительство более 24 тыс. км новых газопроводов в 68 субъектах, которое позволит обеспечить газом более 500 тыс. домовладений и квартир.

В марте 2021 года Счетная палата указывала на то, что в 2017–2020 годах одним из системных недостатков выполнения газификации стали убытки «Газпром межрегионгаза» из-за низкого уровня собираемости платежей за газ на Северном Кавказе. В августе 2020 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин уточнял, что задолженность потребителей перед компанией достигла 331 млрд руб.

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Теги
газификация Просрочка договора ФАС
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